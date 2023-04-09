В Запорожье уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива для ВСУ

На объекте находилось топливо, предназначавшееся для обеспечения украинской группировки в Донбассе.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В районе Запорожья российские военнослужащие уничтожили вражеское хранилище, в котором находилось 70 тыс. тонн топлива. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, высокоточный удар по объекту наносился ракетами. Было добавлено, что в хранилище находилось топливо, предназначавшееся для обеспечения украинской группировки в Донбассе.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО российским войскам удалось уничтожить 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 716 беспилотников, 415 ЗРК, 8 593 танка и других боевых бронемашин, 1 078 РСЗО, 4 543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 387 единиц военной автоспецтехники.

Ранее российское оборонное ведомство показывало видео уничтожения склада противника с боеприпасами в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.