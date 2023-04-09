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В Запорожье уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива для ВСУ

14:33 09.04.2023
На объекте находилось топливо, предназначавшееся для обеспечения украинской группировки в Донбассе.
В Запорожье уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива для ВСУ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В районе Запорожья российские военнослужащие уничтожили вражеское хранилище, в котором находилось 70 тыс. тонн топлива. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, высокоточный удар по объекту наносился ракетами. Было добавлено, что в хранилище находилось топливо, предназначавшееся для обеспечения украинской группировки в Донбассе.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО российским войскам удалось уничтожить 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 716 беспилотников, 415 ЗРК, 8 593 танка и других боевых бронемашин, 1 078 РСЗО, 4 543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 387 единиц военной автоспецтехники.

Ранее российское оборонное ведомство показывало видео уничтожения склада противника с боеприпасами в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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