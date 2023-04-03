В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации

Валентин Гвоздев
18:34 03.04.2023
Расчеты БЛА «Орлан» обнаружили вражескую БМП, «довели» ее до склада боеприпасов, а потом передали координаты артиллеристам, которые уничтожили и то, и другое.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Спуск катапульты, и «Орлан» устремляется в небо. Всего через несколько минут беспилотник уже на заданной высоте, с этого момента от его камеры не скроется ни техника, ни укрепления противника, ни даже диверсионно-разведывательная группа.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Орлан-10» наиболее эффективны для ведения разведки и корректировки огня. Высота, на которой они работают, свыше 1000 метров, с земли невооруженным газом заметить такой невозможно.

Когда борты в небе, вся основная работа происходит в пункте управления. Операторы следят за перемещениями противника, выявляют замаскированную технику и позиции. Сейчас, когда наши войска активно продвигаются, смена может длиться до 12 часов.

Операторы за смену могут меняться несколько раз, на усмотрение командира, чтобы глаз не «замыливался». На опубликованных «Звездой» кадрах недавняя работа расчета. Движение украинской БМП проследили до склада боеприпасов, после чего по координатам комплекса артиллерия нанесла удар сначала по складу, а затем и по боевой машине.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы танкистов батальона «Август» в районе Белогоровки - удар по врагу наносился с закрытых позиций

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:19 В стране и мире
Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
16:14 В стране и мире
Видео
В Киево-Печерской лавре заперли монахов, одному из них стало плохо
16:06 В стране и мире
NBC: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
Популярное
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.