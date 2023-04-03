Опубликованы кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации

Расчеты БЛА «Орлан» обнаружили вражескую БМП, «довели» ее до склада боеприпасов, а потом передали координаты артиллеристам, которые уничтожили и то, и другое.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Спуск катапульты, и «Орлан» устремляется в небо. Всего через несколько минут беспилотник уже на заданной высоте, с этого момента от его камеры не скроется ни техника, ни укрепления противника, ни даже диверсионно-разведывательная группа.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Орлан-10» наиболее эффективны для ведения разведки и корректировки огня. Высота, на которой они работают, свыше 1000 метров, с земли невооруженным газом заметить такой невозможно.

Когда борты в небе, вся основная работа происходит в пункте управления. Операторы следят за перемещениями противника, выявляют замаскированную технику и позиции. Сейчас, когда наши войска активно продвигаются, смена может длиться до 12 часов.

Операторы за смену могут меняться несколько раз, на усмотрение командира, чтобы глаз не «замыливался». На опубликованных «Звездой» кадрах недавняя работа расчета. Движение украинской БМП проследили до склада боеприпасов, после чего по координатам комплекса артиллерия нанесла удар сначала по складу, а затем и по боевой машине.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы танкистов батальона «Август» в районе Белогоровки - удар по врагу наносился с закрытых позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.