Армия МО РФ: в Харьковской области поражен передовой командный пункт украинских боевиков Кроме того, в Запорожской области и ДНР были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских националистов. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили передовой командный пункт вооруженных формирований украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков"», - сказал он. Помимо этого, подразделения российских войск в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки вооруженных формирований украинских националистов провести разведку боем позиций российских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, была ликвидирована разведгруппа из 20 радикалов. Кроме того, расчет ЗРК «Оса-АКМ» сбил БПЛА боевиков «Валькирия». Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика