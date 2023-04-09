Армия Армия Армия

МО РФ: в Харьковской области поражен передовой командный пункт украинских боевиков

13:58 09.04.2023
Кроме того, в Запорожской области и ДНР были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских националистов.
МО РФ: в Харьковской области поражен передовой командный пункт украинских боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили передовой командный пункт вооруженных формирований украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков"», - сказал он.

Помимо этого, подразделения российских войск в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки вооруженных формирований украинских националистов провести разведку боем позиций российских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, была ликвидирована разведгруппа из 20 радикалов. Кроме того, расчет ЗРК «Оса-АКМ» сбил БПЛА боевиков «Валькирия».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:52 В стране и мире
Видео
Губернатор Усс после возращения в Россию сына Артема поблагодарил Путина
13:50 В стране и мире
Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель 8 лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений
12:53 В стране и мире
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
13:02 В стране и мире
В Петербурге автобус сбил насмерть актрису дубляжа Елену Шульман
12:03 Армия
Видео
Российские военные готовятся к борьбе с танками Abrams и Leopard 2
Популярное
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.