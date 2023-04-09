Умер актер из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Причиной смерти мог стать рак легких, с которым актер долгое время боролся.
© Фото: Tang Yan, Keystone Press Agency, Global Look Press
В ночь на пятницу в возрасте 61 года скончался актер и кинорежиссер Александр Негреба. Две недели назад ушла из жизни его жена, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.
Вероятно, что причиной смерти Александра Негребы стал рак легких, с которым актер долгое время боролся. Об этом сообщает информационный портал о культуре «Ревизор».
Широкому зрителю Александр Негреба запомнился по роли старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера».
Всего в его фильмографии чуть более десяти ролей.