Умер актер из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба

Причиной смерти мог стать рак легких, с которым актер долгое время боролся.

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В ночь на пятницу в возрасте 61 года скончался актер и кинорежиссер Александр Негреба. Две недели назад ушла из жизни его жена, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

Вероятно, что причиной смерти Александра Негребы стал рак легких, с которым актер долгое время боролся. Об этом сообщает информационный портал о культуре «Ревизор».

Широкому зрителю Александр Негреба запомнился по роли старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера».

Всего в его фильмографии чуть более десяти ролей.