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Goldman Sachs: искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов человек

Анастасия Бобылева
03:03 29.03.2023
Из-за внедрения искусственного интеллекта могут пострадать профессии, связанный с физическим трудом, а также с офисной работой и бухгалтерией.
Goldman Sachs: искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов человек
© Фото: Carsten Reisinger imageBROKER.com Globallookpress
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Распространение искусственного интеллекта и основанных на нем приложений может привести к тому, что около 300 миллионов человек лишатся работы. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs.

Как отметила автор материала Софи Киндерлин, под угрозой сокращения находятся люди, зарабатывающие физическим трудом: например, уборкой помещений и обслуживанием зданий. Также рискуют подвергнуться автоматизации профессии, связанный с офисной работой и бухгалтерией.

В Соединенных Штатах и Европе можно полностью или частично автоматизировать две трети рабочих мест, подчеркнула Киндерлин. При этом в разных странах влияние искусственного интеллекта на рынок труда будет разным.

«По нашим интуитивным оценкам, в странах с развивающимся рынком рабочие места менее подвержены автоматизации, чем в странах с развитым рынком, однако в целом 18% рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы», - указано в отчете Goldman Sachs.

При этом, отмечается в материале, внедрение искусственного интеллекта повысит мировой ВВП примерно на 7%, а также создаст новые профессии.

Ранее студент РГГУ при помощи нейросетей написал диплом. Руководство университета решило не отзывать его работу, так как для регулирования подобных вопросов нет необходимых правовых механизмов.

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