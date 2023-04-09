Психолог Спесивцева: Костомарова ждет долгая работа по восстановлению

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В жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова случился сильнейший поворот, который необходимо исследовать. Об этом в беседе со «Звездой» заявила психолог, гештальт-терапевт Наталья Спесивцева.

«Там тоже были события, потому что он жил свою жизнь, и он не был готов, что он заболеет и впадет в кому, поэтому событийный ряд и какие-то его ожидания от жизни и людей, которые его окружали, у него были. И вот здесь случился сильнейший поворот в жизни, который нужно исследовать», - сказала она.

Эксперт выразила уверенность в том, что правильная и надежная поддержка позволит спортсмену преодолеть все трудности.

«У него наверняка были планы на будущее, и в одночасье их не стало, и его прежнего больше нет, поэтому это долгая работа на восстановление, принятие реальности, которая с ним случилась, прощание с теми возможностями, которые у него были, принятие тех ограничений, которые у него есть, и обнаружение новых возможностей для того, чтобы продолжать нормальную социальную жизнь. Ну, условно нормальную. Я считаю, что нормальную. Все это возможно восстановить при правильной надежной поддержке», - отметила Спесивцева.

Ранее стало известно, что чемпиона Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию. Отмечается, что спортсмен пробудет в реанимации еще минимум два-три месяца. При этом, по словам источника ТАСС, он находится в полном сознании и с каждым днем чувствует себя все лучше.