В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве провели уникальную операцию недоношенному малышу с заболеванием сосудов

Екатерина Радомская
01:25 09.04.2023
До хирургического вмешательства жизнь ребенка поддерживалась аппаратом искусственной вентиляции легких.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Уникальную операцию на сердце провели хирурги Морозовской детской городской клинической больницы в Москве. Они прооперировали новорожденного малыша с тяжелым заболеванием сосудов. Ситуацию осложняло то, что мальчик появился на свет раньше срока и с огромным недобором веса. До операции жизнь ребенка поддерживали с помощью аппарата ИВЛ. За спасение малыша врачи боролись несколько месяцев.

Патологию у Васи диагностировали сразу после рождения. У него выявили большой открытый артериальный проток. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отключения от искусственной вентиляции легких. Было принято решение о проведении операции.

«Сердце недоношенного ребенка крайне маленькое и раза в три меньше, чем куриное яйцо. Прежде, чем решиться на хирургическое вмешательство, нужно взвесить все риски», - говорит врач-кардиохирург, заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской ДГКБ ДЗМ Михаил Абрамян.

Операцию проводили врачи Морозовской больницы. Они специально приехали в перинатальный центр, чтобы не переводить малыша.

«Возникла очень хорошая совместная работа. Это совместная работа и реаниматологов, и акушеров и, конечно же, хирургов, которые оказали самую непосредственную помощь этому маленькому человеку», - говорит главный врач ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ Андрей Шкода.

На выписку особенного малыша пришло все руководство больницы. Вася провел в стенах медицинского учреждения четыре месяца. Его полюбили буквально все. Сейчас мальчик весит почти четыре килограмма и наконец-то отправляется домой к своему брату и сестре.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Санкт-Петербурга нейрохирурги провели уникальную операцию - они спасли трехмесячного малыша, который родился с патологией мозга. Подобные вмешательства вполне привычная процедура для детей старше двух лет, но в данном случае такого запаса времени у маленького пациента не было.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:05 В стране и мире
Обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием
20:08 В стране и мире
Видео
В Киевской области раскольник вырвал крест из рук священника УПЦ и умер
19:57 В стране и мире
WP: ВСУ испытывают критическую нехватку боеприпасов
17:03 В стране и мире
В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
18:49 В стране и мире
Врач Берлускони заявил, что политик хорошо реагирует на терапию
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.