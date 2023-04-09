В Москве провели уникальную операцию недоношенному малышу с заболеванием сосудов

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Уникальную операцию на сердце провели хирурги Морозовской детской городской клинической больницы в Москве. Они прооперировали новорожденного малыша с тяжелым заболеванием сосудов. Ситуацию осложняло то, что мальчик появился на свет раньше срока и с огромным недобором веса. До операции жизнь ребенка поддерживали с помощью аппарата ИВЛ. За спасение малыша врачи боролись несколько месяцев.

Патологию у Васи диагностировали сразу после рождения. У него выявили большой открытый артериальный проток. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию и невозможности отключения от искусственной вентиляции легких. Было принято решение о проведении операции.

«Сердце недоношенного ребенка крайне маленькое и раза в три меньше, чем куриное яйцо. Прежде, чем решиться на хирургическое вмешательство, нужно взвесить все риски», - говорит врач-кардиохирург, заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской ДГКБ ДЗМ Михаил Абрамян.

Операцию проводили врачи Морозовской больницы. Они специально приехали в перинатальный центр, чтобы не переводить малыша.

«Возникла очень хорошая совместная работа. Это совместная работа и реаниматологов, и акушеров и, конечно же, хирургов, которые оказали самую непосредственную помощь этому маленькому человеку», - говорит главный врач ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ Андрей Шкода.

На выписку особенного малыша пришло все руководство больницы. Вася провел в стенах медицинского учреждения четыре месяца. Его полюбили буквально все. Сейчас мальчик весит почти четыре килограмма и наконец-то отправляется домой к своему брату и сестре.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Санкт-Петербурга нейрохирурги провели уникальную операцию - они спасли трехмесячного малыша, который родился с патологией мозга. Подобные вмешательства вполне привычная процедура для детей старше двух лет, но в данном случае такого запаса времени у маленького пациента не было.