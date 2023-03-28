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В Санкт-Петербурге провели уникальную операцию трехмесячному малышу с патологией мозга

Роман Закурдаев
Вероника Волосунова
22:24 28.03.2023
После операции маленький Арсений смог совершать движения руками и ногами без судорог, которые у него были с рождения и останавливались только под действием наркоза.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Петербургские нейрохирурги провели уникальную операцию - они спасли трехмесячного малыша, который родился с патологией мозга. Подобные вмешательства вполне привычная процедура для детей старше двух лет, но в данном случае такого запаса времени у маленького пациента не было.

«Левые конечности совсем не двигались, сейчас они двигаются. Он начал поднимать голову - это вообще было невозможно... и самое главное он с нами», - рассказала Людмила Щугарева, заведующая отделением неврологии Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга.

Уже в первые минуты появления на свет Арсения экстренно госпитализировали в отделение реанимации новорожденных. У малыша ни на минуту не прекращались судороги. Для того, чтобы хотя бы временно он был в покое, ему вводили наркоз. Так он мог есть и спать, но при этом не развивался ни физически, ни ментально.

Находиться под наркозом постоянно мальчик не мог, как и жить с непрерывными судорогами. Уколы, таблетки, препараты - ничего не помогало. Только после окончательного диагноза - врожденный порок головного мозга, врачи Детской городской больницы №1 приняли единственно верное решение - оперировать.

«В таком возрасте это сделано действительно впервые в мире, потому что чаще всего подобные вмешательства выполняются детям старше двух лет - это есть это сплошь и рядом, просто данная ситуация была патовой», - сообщил Александр Гостимский, главный врач Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга.

Операция продолжалась шесть часов, готовились к ней скрупулезно. Арсению на тот момент было всего два месяца и три недели. В таком возрасте кости черепа мягкие и подвижные. Маленькую голову невозможно удержать в специальных металлических рамках, поэтому врачи использовали мягкую фиксацию в сочетании с ультразвуком.

Патология в правом полушарии мозга Арсения вызывала настоящую электрическую бурю в нейронных связях. Хирургам удалось отделить ее от других частей мозга. По сути, они отключили эпилепсию.

Первые любимые игрушки, первые «агу», первая реакция на голос мамы - Арсений уже узнает. Впереди период реабилитации под пристальным наблюдением врачей. Судя по динамике, нагнать незначительное отставание в развитии этому малышу вполне по силам.

Ранее военные кардиохирурги провели первую трансплантацию искусственного левого желудочка сердца. «Механическую» мышцу установили в груди больного с дилатационной кардиомиопатией.

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