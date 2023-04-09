Число погибших при обстреле Ясиноватой выросло до двух

За сегодняшний день, 8 апреля, украинские вооруженные формирования обстреляли Ясиноватую шесть раз.

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Число погибших мирных жителей в результате обстрела националистами населенного пункта Ясиноватая увеличилось до двух. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населенный пункт Ясиноватая: погибли двое мужчин, 1988 и 1987 годов рождения», - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

По информации представительства Донецкой народной республики в СЦКК, украинские националисты за сегодня шесть раз обстреляли Ясиноватую. Для ведения огня по мирным людям использовали натовское оружие.