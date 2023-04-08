Один из украинских офицеров признался, что у Запорожской атомной электростанции была организована «очень плотная оборона».

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В октябре прошлого года вооруженные формирования украинских националистов предприняли неудачную попытку по захвату Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает британская газета The Times.

Как отмечает издание, в операции была задействована группировка численностью около 600 боевиков из элитных подразделений, которые были вооружены, в частности, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. Сообщается, что радикалам необходимо было «начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию».

Автор материала подчеркнул, что официальный Киев ранее не признавал факта атаки на Запорожскую АЭС, однако участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию о попытке нападения на объект. По признанию одного из украинских офицеров, у Запорожской АЭС была организована «очень плотная оборона».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шансы на договоренность по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они не слишком велики. Он отметил, что дело упирается в негативную позицию Киева.