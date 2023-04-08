Российские снайперы уничтожили разведгруппу боевиков на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также сообщил, что расчеты ЗРК «Стрела-10» сбили вражеские БПЛА «Фурия» и «Валькирия».

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Российские снайперы ликвидировали разведгруппу вооруженных формирований украинских националистов, которая пыталась провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», - сказал он.

Кроме того, расчетам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» удалось сбить беспилотные летательные аппараты боевиков «Фурия» и «Валькирия».

Также, по словам Гордеева, на Запорожском направлении российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы, используя автоматические звукометрические комплексы, обнаружили гаубицу националистов в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки. Отмечается, что все цели были поражены.

Ранее экипажи танков Т-80 устроили «огненную карусель» для националистов в зоне спецоперации. Танкисты в первую очередь уничтожили командный пункт противника. Выкатившись, боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.