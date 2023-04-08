Бойцы расчета «Гиацинта-Б» показали, как бьют по удаленным опорным пунктам боевиков

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты орудий наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии вооруженных формирований украинских националистов, удаленным от линии боевого соприкосновения укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам боевиков. Для уничтожения бетонных укрытий российские артиллеристы используют 152-миллиметровые боеприпасы.

Контроль поражения вражеских объектов осуществлялся расчетами бесплотных летательных аппаратов. Для борьбы с беспилотниками противника военнослужащие ВС РФ широко используют электромагнитные ружья, которые блокируют работу БПЛА националистов.

«Успех зависит от расчета. Люди понимают, куда они попали, у них есть рвение к победе, все выполняют грамотно», - сказал командир орудия с позывным «Красный».

Он также отметил, что особенностью «Гиацинта-Б» является дальность стрельбы, которая позволяет бить по врагу, даже по его тыловым районам, находясь на большом расстоянии.

Ранее подразделения 57-мм зенитных установок С-60 костромских десантников уничтожили украинских националистов, которые окопались в лесу. Под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта бойцы ВДВ выходят на огневые позиции и после прицеливания бьют по врагу. После этого расчеты зенитных установок оперативно меняют позицию.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.