Бойцы ВДВ при помощи зенитной установки уничтожили в лесу украинских боевиков

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Подразделения 57-мм зенитных установок С-60 костромских десантников ежедневно уничтожают украинских националистов, которые окопались в лесу. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта бойцы ВДВ выходят на огневые позиции и после прицеливания бьют по врагу. После этого расчеты зенитных установок оперативно меняют позицию.

Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотников. Для мобильности орудие устанавливают на кузов грузовика «Урал-4320».

Ранее «Звезда» рассказывала, как медики помогают десантникам выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Подразделения ВДВ эвакуируют раненых бойцов прямо из-под обстрела.

Медики передвигаются на санитарном БТР-МДМ «Ракушка».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.