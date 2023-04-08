Минобороны Тайваня отследило за сутки 13 самолетов и 3 корабля армии КНР вблизи острова

По данным оборонного ведомства Тайваня, к острову приближались противолодочный самолет Y-8, многоцелевой истребитель Су-30 и два истребителя J-16.

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В Минобороны Тайваня сообщили, что за минувшие сутки было тринадцать самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

«За период с 6:00 пятницы, 7 апреля, до 6:00 субботы, 8 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 13 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства.

Как уточнили в МО Тайваня, к острову приближались противолодочный самолет Y-8, многоцелевой истребитель Су-30 и два истребителя J-16. Согласно заявлению военного ведомства, тайваньские вооруженные силы в качестве ответной меры направили воздушный и морской патруль для наблюдения за обстановкой, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее власти КНР ввели санкции в отношении американского Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана в связи с транзитами главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через территорию Соединенных Штатов Америки. В МИД Китая отметили, что учреждения «предоставили площадку для сепаратистских мероприятий Цай Инвэнь», подчеркнув, что таким образом Вашингтон серьезно нарушил принцип «одного Китая» и соответствующие договоренности с Пекином, и тем самым «нанес серьезный урон суверенитету и территориальной целостности КНР».