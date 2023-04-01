Вильфанд рассказал, когда лучше менять зимнюю на летнюю резину
Жителям юга России следует подождать со сменой зимней резины на летнюю на своем автомобиле. Сообщается, что лучшим временем для этого станет период после 5 апреля. Москвичам же целесообразно сменить покрышки после 10 апреля. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве - до 10 апреля нецелесообразно», - рассказал он РИА Новости.
Также он напомнил, что смена резины должна осуществляться, если хотя бы в течение пяти дней температура воздуха ночью не опускалась ниже 5 градусов выше нуля.
Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено. Перекрытое движение от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, которое было закрыто из снегопада, восстановлено, транспорт движется плотным потоком на участке трассы с 905-го по 944-ый километр.
Из-за накрывшего регион снегопада высота сугробов в некоторых районах достигала полуметра. Такого снегопада в Ростовской области не было уже 30 лет. Аномальная для марта стихия парализовала запад региона. Встали поезда, около 35 тысяч человек лишились электричества.