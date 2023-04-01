Вильфанд рассказал, когда лучше менять зимнюю на летнюю резину

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Жителям юга России следует подождать со сменой зимней резины на летнюю на своем автомобиле. Сообщается, что лучшим временем для этого станет период после 5 апреля. Москвичам же целесообразно сменить покрышки после 10 апреля. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве - до 10 апреля нецелесообразно», - рассказал он РИА Новости.

Также он напомнил, что смена резины должна осуществляться, если хотя бы в течение пяти дней температура воздуха ночью не опускалась ниже 5 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено. Перекрытое движение от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, которое было закрыто из снегопада, восстановлено, транспорт движется плотным потоком на участке трассы с 905-го по 944-ый километр.

Из-за накрывшего регион снегопада высота сугробов в некоторых районах достигала полуметра. Такого снегопада в Ростовской области не было уже 30 лет. Аномальная для марта стихия парализовала запад региона. Встали поезда, около 35 тысяч человек лишились электричества.