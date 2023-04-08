Fox News: Киев готовит крупнейшую мобилизационную кампанию
Киев объявит крупнейшую с начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса мобилизацию. Военнообязанных поставят «под ружье» для обеспечения весеннего контрнаступления, заявил аналитик Джордж Баррос.
«Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления», - рассказал эксперт в интервью телеканалу Fox News.
По его оценкам, грядущая мобилизационная кампания украинских властей превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. Сразу после пополнения, украинская армия начнет наносить удары, это произойдет в ближайшие два месяца, уточнил Баррос.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил вероятность мирных переговоров между Киевом и Москвой. Со слов американского чиновника, мир на Украине должен быть справедливым и прочным, а для переговоров о нем время еще якобы не пришло.