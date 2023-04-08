В стране и мире Власти Чада потребовали от посла Германии покинуть страну Ян Брацкий В Минсвязи Республики Чад заявили, что посол ФРГ проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам и должен покинуть страну. © Фото: Carsten Reisingerhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Посол ФРГ в Республике Чад Ян Кристиан Гордон Крике в течение двух суток будет вынужден покинуть территорию этой африканской страны, пишет РИА Новости. Причиной высылки дипломата стало то, что он «проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам», говорится в заявлении республиканского Минсвязи. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «закрыл двери» для посла США Джеффри Флейка. Гнев турецкого лидера вызвали контакты высокопоставленного дипломата с оппозиционным кандидатом на пост президента Кемалем Кылычдароглу. Реджеп Эрдоган напомнил Флейку, чтобы тот «знал свое место». Экспертное мнение и аналитика