Армия Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Красном море Для спасения «терпящих бедствие» моряков экипаж фрегата использовал вертолет Ка-27 и скоростные лодки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» провел в акватории Красного моря учения по спасению людей. По легенде российские корабли получили сигнал от аварийного судна, экипаж которого попросил об экстренной помощи. © Минобороны России С борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» для мониторинга ситуации и обнаружения людей в воздух поднялся поисково-спасательный вертолет Ка-27. Для спасения «оказавшихся за бортом» моряков на воду спустили скоростные лодки. © Минобороны России В ходе учений были отработаны совместные действия экипажей отряда по подъему «терпящих бедствие» с поверхности моря, доставке их на корабли и оказанию первой медицинской помощи. © Минобороны России Отряд кораблей Северного флота продолжил выполнение поставленных задач в соответствии с планом похода. Ранее экипаж вертолета Ка-27 российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» применил гидроакустическую станцию в Индийском океане в ходе учений по поиску подводных лодок вероятного противника. Напомним, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправлен в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика