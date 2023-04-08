Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Красном море
Для спасения «терпящих бедствие» моряков экипаж фрегата использовал вертолет Ка-27 и скоростные лодки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» провел в акватории Красного моря учения по спасению людей. По легенде российские корабли получили сигнал от аварийного судна, экипаж которого попросил об экстренной помощи.