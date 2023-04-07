Спасение раненых бойцов ВС РФ из-под обстрела боевиков медиками ВДВ сняли с коптера
Военные медики помогают российским десантникам успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной операции. Эвакуационные медицинские подразделения ВДВ действуют прямо на передовой. Уникальные кадры с линии соприкосновения показало Министерство бороны Российской Федерации.
Эвакуационные подразделения передвигаются на санитарном БТР-МДМ «Ракушка». Работать приходится по массированным артиллерийским огнем противника.
Раненых российских бойцов оперативно доставляют в тыловой район. Там им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее «Звезда» рассказывала, что военные медики разрабатывают новые тактики оказания помощи военным, которые получили ранения в ходе специальной операции. Применение украинскими боевиками систем HIMARS и других видов реактивных систем залпового огня привело к появлению новых сложных видов травм.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.