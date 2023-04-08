Российский летчик на Су-27 за один вылет уничтожил два украинских вертолета и самолет

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры ночных боевых вылетов истребителей Су-27 в ходе специальной операции.​ ​Экипажи самолетов выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

​Летчики обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов с воздуха и разведки противника. При обнаружении целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет.

Так, в ходе одного из патрулирований Алан Датиев уничтожил два вражеских вертолета Ми-24 и самолета Су-25. Еще два украинских штурмовика развернулись и улетели.

«Условия создал для них такие, что плачевно для них все бы закончилось», - вспоминает летчик.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. В результате удалось ликвидировать замаскированные укрепленные позиции в полях и бронированную технику противника.

Пилоты выполняли пуски ракет парами на малой высоте. Прежде, чем вернуться на аэродром вылета, они активировали тепловые ловушки. По возвращении специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному вылету.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.