Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по военным объектам и технике украинских боевиков в зоне СВО

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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. В результате удалось ликвидировать замаскированные укрепленные позиции в полях и бронированную технику противника, сообщили в Минобороны России.

Пилоты выполняли пуски ракет парами на малой высоте. Прежде, чем вернуться на аэродром вылета, они активировали тепловые ловушки. По возвращении специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету.

Ранее Су-25 и Су-34 нанесли удар по позициям иностранных наемников в ходе наступления на южных рубежах зоны проведения СВО. Среди задач экипажей было взаимодействие в воздухе для поражения опорных пунктов и бронированной техники неприятеля и прикрытие войск ВВО с воздуха.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.