Неправильный мед: почему в России почти не осталось натурального продукта с пасек

В России почти не осталось натурального меда. Часто то, что мы принимаем за полезный продукт, оказывается подделкой. Чтобы исправить ситуацию, в стране хотят ввести стандарт качества.

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Медовое разнообразие на прилавках российских магазинов не дает и помыслить о том, что это какой-то неправильный мед. На глаз практически невозможно определить, действительно ли продукт натуральный. За редким исключением, когда видно, что производитель вместо природных компонентов использовал пищевые красители.

Например, если это яркая розовая банка с «нежным кремовым медом с малиной». В составе прописано «липовый мед, малина сублимированная», а это уже заставляет задуматься.

На некоторых упаковках состав и вовсе не указан. Не исключено, что вместо букета разнотравий внутри - букет добавок. Экстракт лимона, имбиря, клубничный или малиновый - к 20% меда могут добавить обычный сахар. В лучшем случае такой товар можно назвать кондитерским продуктом, а значит - это набор самых разных ингредиентов, кроме меда.

«Роскачество провело исследования более 100 образцов меда, произведенного в 19 субъектах РФ. Последние исследования выявили нарекания к 93% исследованных проб», - говорит заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева.

Чтобы навести порядок на прилавках магазинов и медовых ярмарках, в закон «О пчеловодстве» предлагают внести поправки. Они дадут определения понятиям «мед» и «пчелиный продукт». Медом будет называться то, что получено в результате жизнедеятельности пчел. А «пчелиным продуктом» - воск, маточное молочко прополис, пчелиный яд и другие компоненты, получаемые на пасеке.

«Существующий сейчас закон о пчеловодстве, который определяет все нормативно-правовые требования к пчеловодству, к меду никакого отношения не имеет. Он определяет регулирование в сфере пчеловодства. Мед как продукт в нем не обозначен», - считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В ГОСТе есть определение «меда натурального», но общего термина «мед» - нет. Поэтому сейчас «медом» можно называть даже глюкозно-фруктозный сироп. Более того, недобросовестные производители низкосортные сорта часто выдают за элитные.

«Под разнотравьем продают какой-нибудь липовый. Или берут подсолнечниковый, самые банальные дешевые меда и выставляют за разнотравье, который и по цене выше, и по качеству совсем другой», - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства, пчеловод Вадим Сотов.

Большинство пчеловодов такую инициативу поддерживают. Говорят, что производители уже настолько изловчились, что даже во время лабораторных проверок очень сложно отличить оригинал от суррогата.

«Технологи очень постарались, чтобы вам этот мед кондитерский понравился гораздо больше, чем натуральный. Потому что у натурального есть свои тонкие нотки аромата, привкусы. Кому-то приятные, кому-то - нет. Там же все вкусно, сладенько, душисто», - говорит президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс.

Есть и те, кто к инициативе относится с тревогой. Некоторые пчеловоды опасаются обратного эффекта: новые понятия, по их мнению, могут запутать покупателя.

«Нельзя идти по пути упрощения вот этого стандарта, с тем, чтобы производители фальшивых медов получили еще больший доступ на полки наших магазинов, ярмарок. Пусть тогда на этих баночках будет приклеена этикетка, что это «медовый продукт», - считает председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

В поисках «правильного» меда специалисты все же рекомендуют отправляться на ярмарки. Хотя бы потому, что там полезное лакомство можно попробовать на вкус, а у продавца попросить документы - ветеринарное свидетельство и другие.

И эксперты, и пчеловоды едины во мнении, что настоящий мед очень сложно отличить от подделки на вкус и на глаз, но все же несколько способов есть. Во-первых, по консистенции он не должен быть слишком жидким. Во-вторых, без резкого аромата. Ну и в-третьих, он не должен быть приторно сладким. И как нам здесь подсказывают, полезное лакомство, например, из липы даже слегка горчит. Но эта горчинка должна пройти быстро.

Еще один надежный способ приобрести настоящий мед - купить его у знакомого пасечника, шутит пчеловод с 20-летним стажем Равшан Мукимов из Башкирии. Тонкостей при выборе, говорит, много. Даже пробовать целебный нектар нужно правильно, слегка задержав каплю меда во рту.

«Вы попробовали - и в течение 20-30 секунд у вас он просто исчез, он не остался, этот аромат. Это говорит о его натуральности. Если он в течение 2-3 минут остается, за исключением каштанового меда, то там может быть добавлен какой-то ароматизатор», - кандидат биологических наук, пчеловод Равшан Мукимов.

При покупке меда в магазине на упаковке должна быть обязательно маркировка и указан ГОСТ. Какого-то конкретного способа отличить природный мед от кондитерского изделия как такового нет. Не всегда эффективны и народные средства проверки. Эксперты считают, что принятие поправок не решит проблему с фальсификатом в одночасье. Тем не менее, пчеловоды надеются, что к ответственности начнут привлекать тех производителей, которые пытаются продавать под видом меда продукты на его основе.

Сорта меда подразделяются на темные и светлые, в зависимости от растения, которое служит для него источником происхождения. Эксперты считают, что при выборе следует отдавать предпочтение продукту в сотах: это аргумент в пользу качества и натуральности продукта.