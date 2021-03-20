Мед, да ложкой: какие сорта натурального десерта наиболее полезны для употребления

Полезными свойствами обладает любой натуральный мед, так как в его составе содержится много различных витаминов, микро- и макроэлементов При этом разные сорта меда имеют свои отличительные полезные свойства.

Как рассказала «Звезде» директор компании по производству и переработке меда Марина Шустова, специалистами доказано, что большое количество антиоксидантов содержится в меде темных сортов.

«При этом каждый из них уникален по-своему: например, гречишный мед за счет высокого содержания железа показан при анемии, в каштановом меде содержится большое количество витаминов групп В, поэтому он рекомендуется для профилактики и лечения стресса», - рассказала эксперт.

Ягелевый мед добывается пчелами с уникального растения ягель - лишайника, которым питаются северные олени. По своим лекарственным свойствам, пояснила специалист, он аккумулирует в себе все полезные свойства растения и рекомендуется для укрепления иммунитета, .

Не менее полезны и светлые сорта меда. К таковым относится, например, липовый мед, который обладает гипоаллергенным и жаропонижающим эффектом. А также акация - этот гипоаллергенный мед разрешают употреблять даже диабетикам, поскольку он способствует хорошему пищеварению и помогает обмену веществ в организме.