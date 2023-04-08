«Тотальный диктант» в 2023 году охватил шесть континентов и более 40 стран

Написать диктант для проверки знаний можно было очно и онлайн.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Знания русского языка 8 апреля проверяли по всему миру - география «Тотального диктанта» охватила более 40 стран и 700 городов, 19 часовых поясов и шесть континентов. В Москве оценить свои знания можно было, в том числе, в Останкинской телебашне и аэропорту Домодедово.

К «Тотальному диктанту» традиционно могли присоединиться все желающие: писали онлайн и очно. Привычными локациями стали библиотеки, школы и университеты.

В Москве диктант в Останкинской телебашне провела диктор Центрального телевидения Анна Шатилова. В аэропорту Домодедово текст прочитал космонавт Олег Кононенко.

В прошлом году в «Тотальном диктанте» впервые приняли участие иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).