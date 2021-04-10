Иностранные курсанты НВВКУ впервые поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Сибири

Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) впервые приняли участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Отмечается, что специально для курсантов 1 и 2 курсов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока были разработаны тесты по русскому языку по орфографии и пунктуации.

В завершении акции учащиеся выразили уверенность в том, что подобные мероприятия позволяют не только проверить свои знания русского языка, но расширить лексикон. Всего отправили свои работы на проверку более 50 курсантов специального факультета НВВКУ.