Иностранные курсанты НВВКУ впервые поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Сибири
Для учащихся 1 и 2 курсов были разработаны тесты по русскому языку по орфографии и пунктуации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) впервые приняли участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант».
Отмечается, что специально для курсантов 1 и 2 курсов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока были разработаны тесты по русскому языку по орфографии и пунктуации.
В завершении акции учащиеся выразили уверенность в том, что подобные мероприятия позволяют не только проверить свои знания русского языка, но расширить лексикон. Всего отправили свои работы на проверку более 50 курсантов специального факультета НВВКУ.