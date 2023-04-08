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Порядка 35 тысяч юнармейцев и 43 тысяч горожан поучаствовали в акции «Верни герою имя»

Анна Касаткина
20:48 08.04.2023
Акция «Верни имя герою» призвана сохранить историю родины и преемственность традиций по защите Отечества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Порядка 35 тысяч юнармейцев приняли участие во всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поддержали инициативу и помогли юнармейцам еще более 43 тысяч горожан.

Юнармейцы со всей страны продолжают присоединяться к масштабной всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции уже приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тысяч горожан, которые поддержали их добрую инициативу.

Первыми к акции присоединились участники движения из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда и Севастополя, а за ними - и вся страна.

Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, а также раздают прохожим карточки с информацией о героях и приглашением принять участие в акции.

Акция «Верни герою имя» направлена на сохранение истории родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества. Всего с начала акции в порядок привели 1716 обелисков и мемориалов, 1847 воинских захоронений, 1075 Вечных огней и Огней памяти.

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