«Верни герою имя»: юнармейцы дали старт Всероссийской акции ко Дню Победы

Сегодня акция стартовала в Москве и области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе и Владивостоке.

© Фото: Минобороны России

Движение «Юнармия» запустило Всероссийскую акцию «Верни герою имя». Она была приурочена к 78-й годовщине Великой Победы.

Сегодня, 26 марта, в Москве и области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе и Владивостоке акция стартовала возле памятников и мемориалов тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции, юнармейцы, в частности, наводят порядок на обелисках, мемориалах, а также воинских захоронениях.

Кроме того, участники акции ищут архивные сведения о погибших героях. Устанавливаются их имена. Таким образом ведется работу по увековечиванию памяти защитников Отечества.

Чтобы распространить о них информацию, юнармейцы раздают прохожим карточки, на которых указывается истории героев.

Ранее всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» приняло участие в конференции в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве.