В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Верни герою имя»: юнармейцы дали старт Всероссийской акции ко Дню Победы

Анна Назайкина
15:58 26.03.2023
Сегодня акция стартовала в Москве и области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе и Владивостоке.
«Верни герою имя»: юнармейцы дали старт Всероссийской акции ко Дню Победы
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Движение «Юнармия» запустило Всероссийскую акцию «Верни герою имя». Она была приурочена к 78-й годовщине Великой Победы.

Сегодня, 26 марта, в Москве и области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе и Владивостоке акция стартовала возле памятников и мемориалов тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции, юнармейцы, в частности, наводят порядок на обелисках, мемориалах, а также воинских захоронениях.

Кроме того, участники акции ищут архивные сведения о погибших героях. Устанавливаются их имена. Таким образом ведется работу по увековечиванию памяти защитников Отечества.

Чтобы распространить о них информацию, юнармейцы раздают прохожим карточки, на которых указывается истории героев.

Ранее всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» приняло участие в конференции в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:48 В стране и мире
Путин: Запад пересекает красные линии поставками оружия Киеву
15:38 Армия
Видео
Переживший выстрел в сердце офицер рассказал о чудесном спасении
16:03 В стране и мире
112: в Москве расстреляли машину певицы Наталии Власовой
15:23 В стране и мире
МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным
10:39 В стране и мире
El Pais: Зеленский умолял европейских лидеров дать ему больше оружия
Популярное
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.