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Скорая забрала настоятеля храма канонической УПЦ в Черновицкой области после захвата раскольниками

Максим Крюков
13:42 05.04.2023
По данным Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, представители раскольнической ПЦУ ворвались в храм прямо во время богослужения и начали избивать православных верующих.
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Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом сообщили в УПЦ.

«Пятого апреля произошел грубый захват Михайловского храма УПЦ в селе Задубровка Черновицкой области представителями ПЦУ», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте УПЦ.

Отмечается, что после захвата раскольниками храма канонической УПЦ настоятеля забрала скорая помощь.

Как сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ, представители раскольнической ПЦУ, которые принесли с собой запрещенную символику террористических организаций, ворвались в храм прямо во время богослужения и начали избивать православных верующих. При этом сотрудники полиции так и не прибыли на место столкновения.

Также стало известно, что сторонники ПЦУ пытаются захватить церковь Святого Георгия Победоносца во Львове. По словам очевидцев, группа людей ворвалась в здание во время богослужения. Полиция силой вывела из храма верующих канонической УПЦ.

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