Белая медведица утонула в зоопарке в Омской области из-за инсульта

Вскрытие животного по видеосвязи курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка.

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Белая медведица по кличке Забава утонула в Большереченском зоопарке в Омской области. Кадры с места трагедии появились в соцсетях.

Как сообщили в зоопарке, причиной смерти животного стал инсульт. Во время купания у нее произошло кровоизлияние в мозг.

«Вскрытие медведицы Забавы проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а по видеосвязи процедуру курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка», - говорится в сообщении.

Забава стала обитательницей зоопарка в 2020 году. Там ее назвали «жемчужиной» и «умной снежной леди».

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что необходимо разобраться в причинах произошедшего. Он уже дал поручения региональному Минкульту.

В ведомстве в свою очередь заявили, что, по словам экспертов, медведица была полностью здоровой.

В конце февраля на Сахалине браконьеры жестоко расправились с более чем 20 краснокнижными северными оленями. Кадры с места расправы появились в соцсетях.