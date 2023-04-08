В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белая медведица утонула в зоопарке в Омской области из-за инсульта

Анна Назайкина
17:09 08.04.2023
Вскрытие животного по видеосвязи курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка.
Белая медведица утонула в зоопарке в Омской области из-за инсульта
© Фото: izhevsk_story, VK
Читайте нас на:

Белая медведица по кличке Забава утонула в Большереченском зоопарке в Омской области. Кадры с места трагедии появились в соцсетях.

Как сообщили в зоопарке, причиной смерти животного стал инсульт. Во время купания у нее произошло кровоизлияние в мозг.

«Вскрытие медведицы Забавы проводили два независимых эксперта-патологоанатома из Омска, а по видеосвязи процедуру курировал специалист-патологоанатом из Московского зоопарка», - говорится в сообщении.

Забава стала обитательницей зоопарка в 2020 году. Там ее назвали «жемчужиной» и «умной снежной леди».

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что необходимо разобраться в причинах произошедшего. Он уже дал поручения региональному Минкульту.

В ведомстве в свою очередь заявили, что, по словам экспертов, медведица была полностью здоровой.

В конце февраля на Сахалине браконьеры жестоко расправились с более чем 20 краснокнижными северными оленями. Кадры с места расправы появились в соцсетях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:03 В стране и мире
В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
16:38 В стране и мире
WSJ: США готовы к креативным решениям по Гершковичу и Уилану
15:49 В стране и мире
Fox News: США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
15:10 В стране и мире
Видео
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили военкора Татарского
12:51 В стране и мире
Росавиация: извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.