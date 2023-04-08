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Милохин признался, что жалеет о потере связи с Россией

Анна Назайкина
16:04 08.04.2023
Из-за нехватки средств он был вынужден продать с большой скидкой свой Maybach.
Милохин признался, что жалеет о потере связи с Россией
© Фото: Dmitry Rogulin, GlobalLookPress
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Блогер Даня Милохин заявил, что жалеет о потере связи с Россией после того, как покинул страну.

В выпуске шоу «Подкаст Джарахова №1» блогер Милохин отметил, что ему следовало послушать своего продюсера, который убеждал его не разрывать «коннект» с РФ.

«Я зря потерял коннект с Россией... Мне говорил Ярик (продюсер - Прим. ред.), типа, “брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России”. А я вот забил фиг, не стал его слушать», - приводит его слова RT.

Он также предположил, что теперь люди не хотят работать с ним, что сильно отразилось на его доходах. В частности, он был вынужден продать свой розовый Maybach, причем по низкой стоимости.

Напомним, Милохин покинул Россию осенью прошлого года. В конце марта СМИ сообщали, что Милохин вместе с рэпером Моргенштерном* (признан в РФ иноагентом) попали в ДТП. Как утверждалось, они ехали на скутере, не справились с управлением и врезались в автомобиль. Позже Милохин выложил фото со скорой, Моргенштерн* же в свою очередь заявил, что с ними все хорошо.

*Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

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