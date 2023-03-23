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Милохин и Моргенштерн* вышли на связь после ДТП на Пхухете

Анна Назайкина
14:23 23.03.2023
Рэпер Моргенштерн* заявил, что они с блогером Милохиным «здоровые и живые».
Милохин и Моргенштерн* вышли на связь после ДТП на Пхухете
© Фото: danya_milokhin, TikTok
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Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) вышел на связь после того, как попал в аварию на тайском Пхукете.

Он сообщил своим подписчикам на странице в Instagram** (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) опубликовал видео, в котором заявил, что с ним и блогером Даней Милохиным все хорошо.

«Ребятушки, с нами все хорошо, мы здоровые и живые», - сказал он.

В свою очередь Милохин разместил фотографирую с автомобилем скорой помощи, снимок он никак не прокомментировал.

Ранее в СМИ сообщалось, что Моргенштерн* и Милохин попали в аварию. Уточнялось, что они на скутере врезались в автомобиль.

*Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

**Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

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