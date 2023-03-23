Милохин и Моргенштерн* вышли на связь после ДТП на Пхухете
Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) вышел на связь после того, как попал в аварию на тайском Пхукете.
Он сообщил своим подписчикам на странице в Instagram** (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) опубликовал видео, в котором заявил, что с ним и блогером Даней Милохиным все хорошо.
«Ребятушки, с нами все хорошо, мы здоровые и живые», - сказал он.
В свою очередь Милохин разместил фотографирую с автомобилем скорой помощи, снимок он никак не прокомментировал.
Ранее в СМИ сообщалось, что Моргенштерн* и Милохин попали в аварию. Уточнялось, что они на скутере врезались в автомобиль.
*Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.