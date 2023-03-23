Милохин и Моргенштерн* вышли на связь после ДТП на Пхухете

Рэпер Моргенштерн* заявил, что они с блогером Милохиным «здоровые и живые».

© Фото: danya_milokhin, TikTok

Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) вышел на связь после того, как попал в аварию на тайском Пхукете.

Он сообщил своим подписчикам на странице в Instagram** (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) опубликовал видео, в котором заявил, что с ним и блогером Даней Милохиным все хорошо.

«Ребятушки, с нами все хорошо, мы здоровые и живые», - сказал он.

В свою очередь Милохин разместил фотографирую с автомобилем скорой помощи, снимок он никак не прокомментировал.

Ранее в СМИ сообщалось, что Моргенштерн* и Милохин попали в аварию. Уточнялось, что они на скутере врезались в автомобиль.

*Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.