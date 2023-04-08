РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России

Тридцатый тур чемпионата России по футболу пройдет в субботу, 3 июня, все матчи начнутся в одно время - 17:00 (мск).

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Футбольные клубы Российской премьер-лиги узнали своих соперников в оставшихся турах (с 24-го по 30-ый) сезона 2022/23. Утвержденное расписание матчей было опубликовано на официальном сайте РПЛ

В 25-м туре «Спартак» (Москва) примет на своем поле «Ростов» Валерия Карпина, встреча пройдет 29 апреля, в следующем туре (7 мая) «красно-белые» отправятся в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», который возглавляет турнирную таблицу. А через две недели, 21 мая, состоится московское дерби «Спартак» - ЦСКА.

Тридцатый тур чемпионата России по футболу пройдет 3 июня, все матчи начнутся в 17:00 (по московскому времени).

Кроме того, было опубликовано расписание матчей Кубка России. Через две недели, 19 апреля, пройдут сразу три поединка. В рамках полуфинала Пути регионов сразятся «Акрон» и «Спартак», а также «Краснодар» и «Крылья Советов». А в финале Пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Урал».

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин заявил, что до конца специальной военной операции в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований изменить что-то будет очень сложно. По его словам, решение будет принимать исполнительный комитет UEFA.