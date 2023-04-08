Бойцы добровольческого отряда «Крым» отразили атаку боевиков в Запорожской области

На Запорожском направлении украинские националисты все чаще пытаются атаковать позиции российских бойцов, но безуспешно.

© Фото: ТРК «Звезда»

Бойцы добровольческого отряда «Крым» отбили попытку украинских националистов приблизиться к нашим рубежам в Запорожской области. И сейчас минометчики не дают противнику поднять головы - постоянно наносят удары по укреплениям и живой силе. С воздуха обстановку контролируют беспилотники. Причем как наши, так и вражеские. На данном направлении, к слову, сейчас националисты все чаще пытаются атаковать, но безуспешно.

Подконтрольная украинским боевикам территория Запорожской области. Радикалы передвигаются здесь под огнем добровольческого батальона «Крым» перебежками. Местность непростая - много укрытий, вся застроена дачами. В небе постоянно висят по несколько наших и вражеских беспилотников.

В объектив нашего беспилотника попал очередной украинский боевик. Работает танк. Это комплексное взаимодействие между батальонами. Минометчики бьют по живой силе. Танки разбивают укрепленные позиции противника. Между вычислениями расчетам приходится снова и снова отвлекаться на небо.

Взвод минометчиков батальона «Крым» состоит из молодых добровольцев. Средний возраст - 23 года. Боец с позывным «Латыш» сейчас у себя дома. Он родился в Запорожье, теперь освобождает его.

«Для меня это первоочередная цель, то есть освободить Запорожскую область, потому что я родом отсюда. Основной промежуток времени я проживал здесь. У меня здесь многие родные», - рассказал боец с позывным «Латыш».

Радикалы в час затишья расслабились и решили прогуляться, что сыграло против них. А на других кадрах видно, что противник использует систему Starlink, но и это недолго.

На Запорожское направление в последнее время киевский режим все чаще отправляет своих боевиков в атаки на позиции российских военных. Возможно, прощупывают оборону. Вот и этой ночью бойцы добровольческого отряда «Крым» отбили очередную попытку украинских националистов.

Ранее «Звезда» рассказала, как батальон «Крым» объединил бойцов разных национальностей. Отряд командира с позывным «Мордвин» сплотил бойцов практически со всего постсоветского пространства. Теперь у каждого здесь по две семьи - так бойцы сами говорят. Одна - дома, вторая - отряд. И у них есть множество причин идти вперед до победы.