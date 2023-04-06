«Россия - большая семья»: как батальон «Крым» объединил бойцов разных национальностей
Это дорога к Запорожской линии боевого соприкосновения. Дорога сложная, надо быть готовым к тому, что националисты могут атаковать в любой момент.
«Отсюда до Запорожья 43 километров. Но от нас уже 23», - рассказывает заместитель командира добровольческого батальона «Крым» с позывным «Мордвин».
Он ведет машину.
«С мая месяца мы продвинулись километров на 25 смело. Крайний раз мы перешли в наступление 19 января. Группой 25 человек выдворили неприятеля с Нижнего Каменского», - продолжает «Мордвин».
Тогда небольшая группа добровольцев из батальона Крым отодвинула украинских боевиков на 8 км. Пешком. Под командованием «Мордвина». Над его головой в лобовом стекле дыра от осколка. Командир опытный. За спиной и контртеррористические операции на Кавказе, и почти год на СВО.
«Всю ночь дежурили, уничтожили 5 укронацистов», - говорит «Мордвин».
Спешиваемся в небольшом поселке. Здесь свои правила передвижения. Идти можно только по правой стороне дороги: левая простреливается. Поселок почти полностью пустой. Большую часть жителей эвакуировали наши в тыл. Но остались те, кто уезжать не захотел.
«Как дела у вас?» - спрашивают у местных бойцы.
Сейчас у оставшихся мирных жителей вся надежда на российских военных.
«Вон там тоже две, зараза, не разорванных», - показывает на боеприпас женщина.
Это неразорвавшейся украинский снаряд, которыми киевский режим продолжает закидывать поселок. У Аллы много собак - прибились. Соседские. Кто-то и о них должен позаботиться. Алла показывает дом, в котором проводит мало времени. Большую часть дня в темноте подвала. Как могла оборудовала его для жизни.
«Я и заикалась. Я очень боюсь обстрелов. Но никуда уезжать не хочу. Где суждено мне - там, значит, и быть», - рассказывает Алла.
Некоторые участки Запорожского фронта таковы, что линия соприкосновения проходит часто между дачными поселками. Каково находиться здесь, мы испытали практически сразу.
«Быстро на пол!» - кричит кто-то из бойцов.
Начинается обстрел. Командир очень убедительно просит нас спуститься в подвал, потому что начали класть очень активно. Под обстрел попала «буханка», на которой привезли нашу съемочную группу.
«Только вывели военкора из машины. Вот такая ситуация произошла», - показывает «Мордвин».
Поступает информация, что украинские боевики готовятся атаковать российские позиции. Они регулярно пытаются прощупать нашу оборону. Бойцы батальона «Крым» готовятся к встрече. Командир ставит задачи.
«Они выравниваются с вами в одну линию, только тогда открывайте огонь», - инструктирует «Мордвин».
Здесь до боевиков 400 метров. Работают два ствола, чтобы их выманить. Корректировка с воздуха - неотъемлемая часть боевой работы. Сразу же слышно, как украинские боевики пытаются сбить нашу «птичку», но это им не удается. А вот результат - граната, выпущенная из автоматического гранатомета, залетает точно в окно дома, где находятся украинские боевики.
«Мы их вытягиваем, чтобы они показали свои огневые позиции. Они также пытаются выявить наши. Стараемся их уничтожить на подходе, не дать им накопиться», - рассказывает «Мордвин».
Группировка с той стороны собирается большая. Противник делает замены, силы накапливаются.
«Мы этого не боимся, мы готовы. И все бойцы, не только с нашего батальона, - все готовы», - говорит «Мордвин».
Когда наступает затишье, жизнь показывает себя с другой стороны. Хотя до украинских боевиков отсюда не больше полкилометра. На передовой все меняется резко - и обстановка, и настроение. Сейчас есть время для шуток, для размышлений.
«Я сам был атеистом. Ну, когда попал в первый бой, - давно это было еще в 2014-м под Озырянавкой, - я копал под собой землю и молился», - рассказывает командир роты добровольческого батальона «Крым» с позывным «Леший».
Боец с позывным «Медведь» - из Цхинвала.
«Россия помогла нам в 2008 году. Мы не могли не помочь России сейчас. Так что мы приехали тоже», - говорит он.
Отряд «Мордвина» сплотил бойцов практически со всего постсоветского пространства. Позывной «Ахмед» давно перебрался в Россию из Таджикистана. И не смог остаться в стороне.
«У них одна ошибка - русский язык отменить. Россия - такая большая семья. Никогда никого в обиду не дает. Никогда никого не оставит», - говорит «Ахмед».
Теперь у каждого здесь по две семьи - так бойцы сами говорят. Одна - дома, вторая - отряд. И множество причин идти вперед до Победы.
«За нашими спинами - наши семьи, которым мы передаем привет, которые нас ждут. Особенно когда доченька трехлетняя голосовое присылает - ну просто таешь. Думаешь: как это - не вернуться», - говорит «Мордвин».
Они вернутся.