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«Россия - большая семья»: как батальон «Крым» объединил бойцов разных национальностей

Владислав Кустов
Дмитрий Трунов
23:02 06.04.2023
Бойцы добровольческого батальона «Крым» видят, как с той стороны от линии боевого соприкосновения накапливает силы противник. Корреспондент «Звезды» побывал на передовой и посмотрел, как его готовятся там встретить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Это дорога к Запорожской линии боевого соприкосновения. Дорога сложная, надо быть готовым к тому, что националисты могут атаковать в любой момент.

«Отсюда до Запорожья 43 километров. Но от нас уже 23», - рассказывает заместитель командира добровольческого батальона «Крым» с позывным «Мордвин».

Он ведет машину.

«С мая месяца мы продвинулись километров на 25 смело. Крайний раз мы перешли в наступление 19 января. Группой 25 человек выдворили неприятеля с Нижнего Каменского», - продолжает «Мордвин».

Тогда небольшая группа добровольцев из батальона Крым отодвинула украинских боевиков на 8 км. Пешком. Под командованием «Мордвина». Над его головой в лобовом стекле дыра от осколка. Командир опытный. За спиной и контртеррористические операции на Кавказе, и почти год на СВО.

«Всю ночь дежурили, уничтожили 5 укронацистов», - говорит «Мордвин».

Спешиваемся в небольшом поселке. Здесь свои правила передвижения. Идти можно только по правой стороне дороги: левая простреливается. Поселок почти полностью пустой. Большую часть жителей эвакуировали наши в тыл. Но остались те, кто уезжать не захотел.

«Как дела у вас?» - спрашивают у местных бойцы.

Сейчас у оставшихся мирных жителей вся надежда на российских военных.

«Вон там тоже две, зараза, не разорванных», - показывает на боеприпас женщина.

Это неразорвавшейся украинский снаряд, которыми киевский режим продолжает закидывать поселок. У Аллы много собак - прибились. Соседские. Кто-то и о них должен позаботиться. Алла показывает дом, в котором проводит мало времени. Большую часть дня в темноте подвала. Как могла оборудовала его для жизни.

«Я и заикалась. Я очень боюсь обстрелов. Но никуда уезжать не хочу. Где суждено мне - там, значит, и быть», - рассказывает Алла.

Некоторые участки Запорожского фронта таковы, что линия соприкосновения проходит часто между дачными поселками. Каково находиться здесь, мы испытали практически сразу.

«Быстро на пол!» - кричит кто-то из бойцов.

Начинается обстрел. Командир очень убедительно просит нас спуститься в подвал, потому что начали класть очень активно. Под обстрел попала «буханка», на которой привезли нашу съемочную группу.

«Только вывели военкора из машины. Вот такая ситуация произошла», - показывает «Мордвин».

Поступает информация, что украинские боевики готовятся атаковать российские позиции. Они регулярно пытаются прощупать нашу оборону. Бойцы батальона «Крым» готовятся к встрече. Командир ставит задачи.

«Они выравниваются с вами в одну линию, только тогда открывайте огонь», - инструктирует «Мордвин».

Здесь до боевиков 400 метров. Работают два ствола, чтобы их выманить. Корректировка с воздуха - неотъемлемая часть боевой работы. Сразу же слышно, как украинские боевики пытаются сбить нашу «птичку», но это им не удается. А вот результат - граната, выпущенная из автоматического гранатомета, залетает точно в окно дома, где находятся украинские боевики.

«Мы их вытягиваем, чтобы они показали свои огневые позиции. Они также пытаются выявить наши. Стараемся их уничтожить на подходе, не дать им накопиться», - рассказывает «Мордвин».

Группировка с той стороны собирается большая. Противник делает замены, силы накапливаются.

«Мы этого не боимся, мы готовы. И все бойцы, не только с нашего батальона, - все готовы», - говорит «Мордвин».

Когда наступает затишье, жизнь показывает себя с другой стороны. Хотя до украинских боевиков отсюда не больше полкилометра. На передовой все меняется резко - и обстановка, и настроение. Сейчас есть время для шуток, для размышлений.

«Я сам был атеистом. Ну, когда попал в первый бой, - давно это было еще в 2014-м под Озырянавкой, - я копал под собой землю и молился», - рассказывает командир роты добровольческого батальона «Крым» с позывным «Леший».

Боец с позывным «Медведь» - из Цхинвала.

«Россия помогла нам в 2008 году. Мы не могли не помочь России сейчас. Так что мы приехали тоже», - говорит он.

Отряд «Мордвина» сплотил бойцов практически со всего постсоветского пространства. Позывной «Ахмед» давно перебрался в Россию из Таджикистана. И не смог остаться в стороне.

«У них одна ошибка - русский язык отменить. Россия - такая большая семья. Никогда никого в обиду не дает. Никогда никого не оставит», - говорит «Ахмед».

Теперь у каждого здесь по две семьи - так бойцы сами говорят. Одна - дома, вторая - отряд. И множество причин идти вперед до Победы.

 «За нашими спинами - наши семьи, которым мы передаем привет, которые нас ждут. Особенно когда доченька трехлетняя голосовое присылает - ну просто таешь. Думаешь: как это - не вернуться», - говорит «Мордвин».

Они вернутся.

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