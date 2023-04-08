ВС РФ уничтожили «Градами» и «Торнадо-С» 20 украинских боевиков на Купянском направлении

Кроме того, российский Су-35 уничтожил авиационной ракетой станцию контрбатарейной борьбы производства США в районе Песчаного.

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие уничтожили из реактивных систем «Град» и «Торнадо-С» 20 украинских боевиков и пять единиц техники на Купянском направлении.

Как уточняется, групповой удар по скоплению вооружения и военной техники 92-ой отдельной мехбригады удалось нанести в районе Богуславки.

Также Зыбинский добавил, что российский Су-35 ударил авиационной ракетой по станции контрбатарейной борьбы производства США в районе Песчаного, объект был уничтожен.

Ранее российский летчик Су-27 рассказал, как за один вылет ему удалось уничтожить два украинских Ми-24 и один Су-25.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.