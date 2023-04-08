Кроме того, спецслужбы Украины должны сфабриковать наряды на получение особых боеприпасов для РСЗО «Град».

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Украинские спецслужбы готовят фальшивые радиоперехваты для осуществления провокации с якобы применением ВС РФ «химического оружия» в Сумской области. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия"», - сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно о подготовке киевским режимом информационной акции для дискредитации Российской Федерации на международной арене. По задумке Киева, шум вокруг атаки с применением «химоружия» должен отвлечь внимание международного сообщества от многочисленных фактов совершения военных преступлений националистами Зеленского. Также в Гумштабе РФ заявили, что Киев планирует доставить на псевдопозиции в Ахтырке тела «погибших» от удара ВС РФ военных.