Своими действиями украинские власти попытаются отвлечь внимание международных организаций от обнародованных в ООН многочисленных фактов военных преступлений боевиков киевского режима.

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Киев готовит масштабную информационную акцию с целью дискредитировать Российскую Федерацию на международной арене. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

«По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», - заявили в штабе.

По уточненной информации, киевский режим планирует провести специальную информационную акцию, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от опубликованных ООН многочисленных фактов военных преступлений украинских националистов.

Как стало известно, спецслужбы Украины попытаются имитировать удар боеприпасами с отравляющими веществами в Сумской области. Украинская сторона готовит к публикации фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения военными ВС РФ подготовки к нанесению таких ударов. Также в Гумштабе РФ заявили, что Киев планирует доставить на псевдопозиции в Ахтырке тела военных, якобы погибших из-за поражения боеприпасами с «отравляющими веществами».