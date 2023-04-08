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Росавиация: извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов

Максим Крюков
12:51 08.04.2023
В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что выбросу был присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.
Росавиация: извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов
© Фото: kbgsras, Telegram
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В пятницу, 7 апреля, на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«Облако пепла смещалось к юго-востоку от Камчатки. Высота выброса столба пепла составила до 12 км», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что выбросу был присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО. Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов. В целях обеспечения безопасности рейсов экипажам самолетов рекомендовали учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов.

В конце прошлой недели камера Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировала извержение вулкана Безымянный. На опубликованных снимках видно, как из извергающегося вулкана в небо поднимается воронкой конус белого пара и парогазовый шлейф.

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