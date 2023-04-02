Вулкан Безымянный на Камчатке начал извергаться раскаленной лавой

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Камера Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировала извержение вулкана Безымянный. Пресс-служба КФ ФИЦ ЕГС РАН поделилась кадрами парящего вулкана в Telegram.

На опубликованных снимках видно, как из извергающегося вулкана в небо поднимается воронкой конус белого пара и парогазовый шлейф.

«Наблюдается сход раскаленных обломочных лавин», - пояснили ученые.

Напомним, что вулкан Безымянный чаще других на Камчатке попадает в объектив видеокамер РАН из-за своей высокой активности. Так, в октябре 2022 года выбросы пепла поднимались в небо на высоту до 6 км, и даже пришлось объявлять высший уровень авиационной опасности.

Высота Безямянного составляет 2 882 метра, он считается одним из самых активных в мире. Самое крупное извержение Безымянного зафиксировали 30 марта 1956 года, выбросы пепла достигали высоты более 40 км. Этот день стал историческим, в России он отмечается ежегодно как День вулканолога.