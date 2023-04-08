В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генерал-майор ФСБ Михайлов: данные по Украине могут быть «сливом» для дезинформации

Анна Назайкина
12:36 08.04.2023
У РФ есть собственные данные, которые добываются соответствующими службами в реальном времени, отметил он.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ron Sachs, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Секретные американские документы по Украине могли опубликовать специально, чтобы вбросить дезинформацию. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

В настоящий момент нет никакой гарантии, что данные бумаги имеют хоть какую-либо подлинность, однако оснований полагать, что это фейк, сейчас тоже нет, отметил он.

По словам Михайлова, противник никогда не скажет, где, когда и какими силами он планирует атаковать.

«Иногда даже сливают в расчете на то, что лохи на это поведутся. Я думаю, что эта информация требует перепроверки», - сказал он.

Кроме чужой информации, которая сливается, у РФ существуют свои данные, которые добываются соответствующими службами в реальном времени, добавил эксперт.

Напомним, что накануне в Сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В них, в том числе, содержалась информация о текущем состоянии подразделений украинской армии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:51 В стране и мире
Росавиация: извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет опасность для самолетов
11:59 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили «Градами» и «Торнадо-С» 20 украинских боевиков на Купянском направлении
11:26 В стране и мире
Видео
Из-за прощания с Татарским меры безопасности усилили у Троекуровского кладбища
10:43 В стране и мире
В Мелитополе под автомобилем сотрудника полиции нашли неизвестное устройство
10:25 В стране и мире
Восемь кораблей и 42 истребителя армии КНР пересекли «срединную линию» в Тайваньском проливе
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.