Генерал-майор ФСБ Михайлов: данные по Украине могут быть «сливом» для дезинформации

У РФ есть собственные данные, которые добываются соответствующими службами в реальном времени, отметил он.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ron Sachs, dpa, GlobalLookPress

Секретные американские документы по Украине могли опубликовать специально, чтобы вбросить дезинформацию. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

В настоящий момент нет никакой гарантии, что данные бумаги имеют хоть какую-либо подлинность, однако оснований полагать, что это фейк, сейчас тоже нет, отметил он.

По словам Михайлова, противник никогда не скажет, где, когда и какими силами он планирует атаковать.

«Иногда даже сливают в расчете на то, что лохи на это поведутся. Я думаю, что эта информация требует перепроверки», - сказал он.

Кроме чужой информации, которая сливается, у РФ существуют свои данные, которые добываются соответствующими службами в реальном времени, добавил эксперт.

Напомним, что накануне в Сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В них, в том числе, содержалась информация о текущем состоянии подразделений украинской армии.