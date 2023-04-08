В российских магазинах возник дефицит настольных игр «Монополия»

Пока нет данных, когда возобновятся поставки одной из самых популярных настольных игр.

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Российские магазины товаров для хобби и развлечений столкнулись с дефицитом одной из самых популярных настольных игр в мире «Монополия», которая принадлежит американской компании Hasbro. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что классическая версия игры пропала из розничных точек сети «Мосигра» и из магазинов Hobby Games. Так, в одном из пунктов рассказали, что запасы «настолки» закончились почти сразу после Нового года, а о сроках новых поставок пока ничего неизвестно.

После начала специальной военной операции Hasbro приняла решение покинуть российский рынок. В отчете за прошедший год компания уточнила, что приостановила «все поставки и распространение нового контента в России» и по состоянию на 25 декабря 2022 года «исчерпала все местные запасы».

Ранее президент России Владимир Путин высказал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в России после начала СВО. Он заявил, что ушедшие из РФ компании «бойцами» назвать нельзя. Российский лидер отметил, что в итоге на наш рынок вышла отечественная продукция, которая еще и выше по качеству, чем западная.