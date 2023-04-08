МО РФ: Киев намерен использовать трупы из моргов для провокации против России

Тела привезут на псевдо-позиции, где западные «эксперты» зафиксируют гибель людей от боеприпасов с отравляющими веществами.

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Украинские власти готовят провокацию с целью обвинить Россию в применении боеприпасов с отравляющими веществами. Для этого на псевдо-позиции в городе Ахтырка Сумской области хотят привезти трупы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно полученным данным, провокаторы намерены использовать тела и останки боевиков. Доставить их планируется из морга. При этом на псевдо-позиции с трупами хотят позвать западных «экспертов», чтобы те задокументировали увиденное.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в Краматорск прибыли контейнеры с опасными химическими веществами. В МИД РФ отметили, что Россия обеспокоена данными о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами.

Кроме того, официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на аналогичный случай в Одессе. Там на одном из сухогрузов обнаружили «Калифорний-252», используемый при проверке на целостность реакторов АЭС.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.