МО РФ: Киев намерен использовать трупы из моргов для провокации против России
Украинские власти готовят провокацию с целью обвинить Россию в применении боеприпасов с отравляющими веществами. Для этого на псевдо-позиции в городе Ахтырка Сумской области хотят привезти трупы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно полученным данным, провокаторы намерены использовать тела и останки боевиков. Доставить их планируется из морга. При этом на псевдо-позиции с трупами хотят позвать западных «экспертов», чтобы те задокументировали увиденное.
Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в Краматорск прибыли контейнеры с опасными химическими веществами. В МИД РФ отметили, что Россия обеспокоена данными о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами.
Кроме того, официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на аналогичный случай в Одессе. Там на одном из сухогрузов обнаружили «Калифорний-252», используемый при проверке на целостность реакторов АЭС.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.