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В МИД РФ выразили обеспокоенность провокациями Киева с радиоактивными веществами

Анастасия Бобылева
10:19 01.03.2023
Ранее в МО РФ сообщили, что в Краматорск прибыли контейнеры с опасными химическими веществами.
В МИД РФ выразили обеспокоенность провокациями Киева с радиоактивными веществами
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Россия обеспокоена информацией о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала данные о доставке контейнеров с радиоактивными веществами в порты Черноморска и Одессы.

«Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой», - приводит ее слова МИД.

Также Захарова обращает внимание на аналогичный случай в Одессе. Там на одном из сухогрузов был обнаружен «Калифорний-252», который используют при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС.

«Украинские блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления "грязной бомбы"», - отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Минобороны России предупредило о готовящейся провокации со стороны Киева. По словам Захаровой, Украина намеренно нагнетает напряженность вблизи Приднестровья.

Ранее в МО РФ сообщили, что в Краматорск прибыли контейнеры с опасными химическими веществами.

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