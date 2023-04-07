В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Херсонской области задержаны агент СБУ и его пособник за сбор данных о ВС РФ

Максим Крюков
09:50 07.04.2023
В ФСБ РФ отметили, что собранные ими данные использовались для нанесения ударов по позициям российских военнослужащих.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы охраны России задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, которые занимались сбором информации о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В органах госбезопасности отметили, что собранные ими сведения использовались для нанесения ударов по позициям российских войск.

«У меня друг работает в СБУ. Он сказал, что если будет какая-то информация по передвижению войск, то скидывать ему. И я дважды скидывал», - рассказал задержанный.

По его словам, он отправил сотруднику украинских спецслужб видео, на котором есть информация о месторасположении российских подразделений, после чего передал координаты этого места.

Отмечается, что в отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанным украинцам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее были опубликованы фото задержанного сотрудниками ФСБ украинского пилота, который совершил аварийную посадку легкомоторного самолета под Брянском. Пилот-украинец имел при себе стрелковое оружие, боеприпасы и бронежилет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:49 ОПК
Россия создаст комплексы противоспутниковой борьбы на базе Ил-76 и МиГ-31Д
10:44 В стране и мире
Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенников с QR-кодами
09:50 В стране и мире
Видео
В Херсонской области задержаны агент СБУ и его пособник за сбор данных о ВС РФ
08:36 В стране и мире
Haber7: США планируют поставить на место президента Турции второго Зеленского
06:36 В стране и мире
NYT: в Пентагоне отреагировали на информацию об утечке секретных данных об украинской армии
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.