В Херсонской области задержаны агент СБУ и его пособник за сбор данных о ВС РФ

В ФСБ РФ отметили, что собранные ими данные использовались для нанесения ударов по позициям российских военнослужащих.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы охраны России задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, которые занимались сбором информации о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В органах госбезопасности отметили, что собранные ими сведения использовались для нанесения ударов по позициям российских войск.

«У меня друг работает в СБУ. Он сказал, что если будет какая-то информация по передвижению войск, то скидывать ему. И я дважды скидывал», - рассказал задержанный.

По его словам, он отправил сотруднику украинских спецслужб видео, на котором есть информация о месторасположении российских подразделений, после чего передал координаты этого места.

Отмечается, что в отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанным украинцам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее были опубликованы фото задержанного сотрудниками ФСБ украинского пилота, который совершил аварийную посадку легкомоторного самолета под Брянском. Пилот-украинец имел при себе стрелковое оружие, боеприпасы и бронежилет.