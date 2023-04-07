Спорт Спорт Спорт

Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва

Максим Крюков
09:11 07.04.2023
Очевидцы события рассказали, что боец смешанных единоборств находился в нетрезвом состоянии.
© Видео: 66ru, VK © Фото: 66ru, VK
Читайте нас на:

Российский боец смешанных единоборств Александром Емельяненко стал участником неприятного инцидента. Рейс Екатеринбург - Москва был задержан в связи с тем, что спортсмен справил нужду в неположенном месте. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на очевидцев.

Собеседник издания рассказал, что охранник остановил бойца после содеянного, затем он вызвал сотрудников правоохранительных органов и пригрозил младшему брату Федора Емельяненко штрафом. По словам пассажиров, которые в это время находились в автобусе с открытыми дверьми, боксер находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что прибывшие полицейские проверили документы у 41-летнего спортсмена, сделали с ним совместные фотографии и отпустили его. В итоге самолет из аэропорта Кольцово вылетел с опозданием в 20 минут.

Менеджер бойца Никита Бурчак в беседе с «РБК Спорт» заявил, что Александр Емельяненко раскаивается в случившемся и приносит извинения за задержку рейса. В настоящее время спортсмен находится в Москве. Бурчак также отметил, что у правоохранителей нет претензий к бойцу.

Ранее стали известны новые подробности инцидента с пассажиром рейса Москва - Магадан. Как сообщили «Звезде» в авиакомпании «Россия», выполнявшей рейс, поведение дебошира создавало угрозу безопасности полета. Утверждается, что он матерился, проявлял агрессию, разбил монитор в спинке кресла. Когда мужчине сделали замечание бортпроводники и другие пассажиры, он никак не отреагировал.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:36 В стране и мире
Haber7: США планируют поставить на место президента Турции второго Зеленского
08:08 В стране и мире
КНР ввела санкции в отношении Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня
06:36 В стране и мире
NYT: в Пентагоне отреагировали на информацию об утечке секретных данных об украинской армии
05:54 В стране и мире
Посол КНР в России: Запад не в том статусе, чтобы давать Китаю указания по Украине
05:16 В стране и мире
Израиль атаковал Ливан после удара по сектору Газа
Популярное
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.