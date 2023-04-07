Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва

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Российский боец смешанных единоборств Александром Емельяненко стал участником неприятного инцидента. Рейс Екатеринбург - Москва был задержан в связи с тем, что спортсмен справил нужду в неположенном месте. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на очевидцев.

Собеседник издания рассказал, что охранник остановил бойца после содеянного, затем он вызвал сотрудников правоохранительных органов и пригрозил младшему брату Федора Емельяненко штрафом. По словам пассажиров, которые в это время находились в автобусе с открытыми дверьми, боксер находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что прибывшие полицейские проверили документы у 41-летнего спортсмена, сделали с ним совместные фотографии и отпустили его. В итоге самолет из аэропорта Кольцово вылетел с опозданием в 20 минут.

Менеджер бойца Никита Бурчак в беседе с «РБК Спорт» заявил, что Александр Емельяненко раскаивается в случившемся и приносит извинения за задержку рейса. В настоящее время спортсмен находится в Москве. Бурчак также отметил, что у правоохранителей нет претензий к бойцу.

Ранее стали известны новые подробности инцидента с пассажиром рейса Москва - Магадан. Как сообщили «Звезде» в авиакомпании «Россия», выполнявшей рейс, поведение дебошира создавало угрозу безопасности полета. Утверждается, что он матерился, проявлял агрессию, разбил монитор в спинке кресла. Когда мужчине сделали замечание бортпроводники и другие пассажиры, он никак не отреагировал.