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Дебошир с рейса Москва - Магадан матерился и разбил монитор на спинке кресла

Анна Назайкина
10:46 06.04.2023
После приземления самолета в Магадане мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов.
Дебошир с рейса Москва - Магадан матерился и разбил монитор на спинке кресла
© Фото: nemagadan_tg, Telegram
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Стали известны новые подробности инцидента с пассажиром рейса Москва - Магадан. Как сообщили «Звезде» в авиакомпании «Россия», выполнявшей рейс, поведение дебошира создавало угрозу безопасности полета.   

Утверждается, что он матерился, проявлял агрессию, разбил монитор в спинке кресла. Когда мужчине сделали замечание бортпроводники и другие пассажиры, он никак не отреагировал.

После посадки самолета в Магадане нарушитель порядка был передан полиции.

«Авиакомпания будет рассматривать вопрос о взыскании с пассажира ущерба за повреждение оборудования воздушного судна», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Накануне сообщалось, что пассажир рейса Москва - Магадан пытался открыть дверь самолета, когда борт уже находился на высоте. По данным РИА Новости, мужчина сейчас находится в психиатрической больнице, он никак не смог объяснить свое поведение.

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