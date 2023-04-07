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Haber7: США планируют поставить на место президента Турции второго Зеленского

Максим Крюков
08:36 07.04.2023
Обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак отметил, что Соединенные Штаты не нуждаются в победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Haber7: США планируют поставить на место президента Турции второго Зеленского
© Фото: IMAGO, MARCIN BANASZKIEWICZ, FOTON, GlobalLookPress
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Администрация Соединенных Штатов Америки намерена посадить в кресло главы государства Турции такого президента, как украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение выразил обозреватель Озгюр Байрак в статье для турецкого издания Haber7.

Он напомнил о предстоящих выборах президента страны, которые запланированы на 14 мая этого года. Автор материала отметил, что Вашингтон не нуждается в победе действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы "новая кровь" принимала участие в борьбе Запада против России», - отметил журналист.

Он подчеркнул, что на роль Зеленского уже подобран «актер» из представителей турецкой оппозиции. По словам Байрака, перед оппозицией Турции поставили задачу взять на себя роль украинского президента. Однако к настоящему моменту переговоры США и турецких политиков не дали конкретных результатов.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что кандидат от оппозиционной партии, который сумеет одержать победу над Эрдоганом на предстоящих выборах президента Турции, будет придерживаться проамериканских взглядов. По его словам, турецкий лидер прекрасно понимает, что Вашингтон пытается сделать ставку на другого человека, так как Эрдоган неудобен Соединенным Штатам Америки.

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