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Бойцы ЗВО показали, как отрабатывают различные сценарии реального боя

07:20 07.04.2023
Огневая и тактическая подготовка российских военнослужащих проходит каждый день по несколько часов в дневное и ночное время под руководством опытных инструкторов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Огневая и тактическая подготовка бойцов проходит каждый день по несколько часов в дневное и ночное время. В целях скорейшей адаптации военных к боевым условиям все занятия проводятся под руководством инструкторов, которые имеют опыт боевых действий, в том числе в ходе спецоперации.

«Ребята все новые, недавно приехали. Смотря на них, есть желание работать, потому что им это нужно. Время есть, будем заниматься. Я думаю, все получится, по-другому не может быть», - сказал инструктор штурмового отряда с позывным «Варяг».

В ходе практических занятий военнослужащие в составе штурмовых подразделений отрабатывают различные сценарии реального боя: проведение штурма позиций противника с использованием тяжелой техники, тактика перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек снайперов при помощи ручных штурмовых гранат, гранатометов и стрелкового оружия, а также оказание помощи раненым.

«В реальном бою чуть больше суматохи, но, как правило, ребята здесь уже все опытные, уже примерно понимают, где, кто на какой позиции должен стоять, то есть командиры нам говорят. Естественно, перед работой идет подготовка: мы отсматриваем карты, позиции противника, идет разведка, полная подготовка к штурму», - рассказал гранатометчик штурмового отряда Александр.

Ранее Минобороны России показало кадры подготовки операторов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа для дальнейшего выполнения боевых задач. В зоне спецоперации операторы БПЛА занимаются разведкой и поиском целей, корректировкой огня и видеофиксацией огневого поражения. Работают беспилотники круглосуточно и в условиях помех РЭБ противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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