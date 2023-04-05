В Минобороны показали, как операторы БПЛА учатся находить и уничтожать боевиков

В зоне специальной операции беспилотники работают круглосуточно и в условиях помех РЭБ противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры подготовки операторов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа для дальнейшего выполнения боевых задач. В зоне спецоперации операторы БПЛА занимаются разведкой и поиском целей, корректировкой огня и видеофиксацией огневого поражения. Работают беспилотники круглосуточно и в условиях помех РЭБ противника.

Операторы БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции боевиков, которые, применяя тактику террористов, размещают склады, огневые точки, артиллерийские установки и технику в жилом секторе и объектах социальной инфраструктуры. Беспилотники оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором.

Также при помощи БПЛА наблюдают за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами, огневыми точками и новыми позициями националистов.

«Основной упор делаем на инженерную подготовку, подготовку боеприпасов всех имеющихся модификаций для того, чтобы умело и грамотно их применять», - отметил начальник беспилотной авиации группировки войск с позывным «Амикан».

Ранее «Звезда» рассказывала о возможностях российского многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10». С высоты в несколько километров операторы БПЛА могут разглядеть не только колонну бронетехники противника, но даже отдельных людей.

Комплекс поддерживает одновременную работу нескольких летательных аппаратов, которые могут работать, как в разных направлениях, так и дублировать работу друг друга. Операторы следят за перемещениями противника, выявляют замаскированную технику и позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.