Посол КНР в России: Запад не в том статусе, чтобы давать Китаю указания по Украине

Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна выступает за дипломатическое решение конфликта.

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Западные страны находится не в том положении, чтобы давать указанию Китаю, как действовать в вопросе ситуации на Украине. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что его страна выступает за дипломатическое решение конфликта.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», - сказал дипломат в интервью «Известиям».

Чжан Ханьхуэй отметил, что у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе. Страна не подливает масла в огонь, чтобы получить какую-либо выгоду.

Напомним, накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мировому сообществу нужно возобновить мирные переговоры для урегулирования конфликта. Об этом он сказал после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Китайский лидер добавил, что в соответствии с целями и принципами Устава ООН необходимо учитывать законные интересы безопасности всех сторон.